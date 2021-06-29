​Виейра станет тренером «Кристал Пэлас»

Патрик Виейра вернётся в Англию теперь уже в качестве главного тренера. Как сообщает The Athletic, француз станет главным тренером «Кристал Пэлас». По данным источника, принципиальное соглашение между Виейра и лондонскими «орлами» уже было достигнуто, хотя контракт ещё не подписан. В настоящий момент Патрик получает разрешение на работу. В обозримом будущем клуб должен подтвердить назначение 45-летнего специалиста.

Напомним, что в последние годы с «Кристал Пэлас» работал Рой Ходжсон. Он покинул тренерский мостик команды по завершению сезона 2020/2021, в котором «орлы» заняли 14 место в Премьер-лиге.