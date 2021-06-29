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Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

29 Июня 2021, 12:30,

Опорный полузащитник Фернандиньо поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Манчестер Сити». Об этом информирует пресс-служба английского топ-клуба.

Контракт 36-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до окончания следующего сезона. Напомним, что Фернандиньо защищает цвета «Манчестер Сити» с 2013 года. Бразилец перебрался в английскую Премьер-лигу из донецкого «Шахтёра».

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник принял участие в 21 поединке, записав на свой счет две результативные передачи.

Вместе с «Манчестер Сити» Фернандиньо стал чемпионом Англии в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо
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