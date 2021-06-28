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«Арсенал» готов заплатить 25 млн евро за форварда сборной Украины

28 Июня 2021, 16:00,

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом передаёт бельгийский портал Voetbal Belgie.

Сообщается, что «канониры» готовы предложить за украинского форварда 25 миллионов евро.

Напомним, что сейчас Яремчук находится в расположении сборной Украины на Евро-2020, где украинцы готовятся к игре 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции.

Сам форвард на турнире отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось об интересе к игроку «Гента» со стороны итальянского «Милана».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Апл, Роман Яремчук
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