«Арсенал» готов заплатить 25 млн евро за форварда сборной Украины

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28 Июня 2021, 16:00,
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Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом передаёт бельгийский портал Voetbal Belgie.
Сообщается, что «канониры» готовы предложить за украинского форварда 25 миллионов евро.
Напомним, что сейчас Яремчук находится в расположении сборной Украины на Евро-2020, где украинцы готовятся к игре 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции.
Сам форвард на турнире отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось об интересе к игроку «Гента» со стороны итальянского «Милана».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Арсенал Лондон, Апл, Роман Яремчук