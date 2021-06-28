«Реал» нашёл замену Варану в АПЛ

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана может продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Испании. Об этом информирует таблоид The Sun.

По данным источника, интерес к 20-летнему французу проявляет мадридский «Реал». «Королевский» клуб рассматривает кандидатуру Фофаны на случай расставания с Рафаэлем Вараном. Ранее сообщалось, что интерес к Варану проявляет «Манчестер Юнайтед».

В составе «Лестера» Фофана выступает с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Уэсли провел 28 поединков, в которых получил семь желтых карточек. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.