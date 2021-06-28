Топ-клуб АПЛ интересуется Гризманном

«Манчестер Сити» продолжает подыскивать нового нападающего после расставания с аргентинцем Серхио Агуэро. Как сообщает Fichajes, в поле зрения чемпиона Англии попал форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн.

Источник отмечает, что «горожане» подпишут француза в том случае, если сорвется трансфер нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Гризманн защищает цвета «Барселоны» с лета 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Антуан провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.