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Топ-клуб АПЛ интересуется Гризманном

28 Июня 2021, 09:39,

«Манчестер Сити» продолжает подыскивать нового нападающего после расставания с аргентинцем Серхио Агуэро. Как сообщает Fichajes, в поле зрения чемпиона Англии попал форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн.

Источник отмечает, что «горожане» подпишут француза в том случае, если сорвется трансфер нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Гризманн защищает цвета «Барселоны» с лета 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Антуан провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Антуан Гризманн, Трансферы футбола - лето 2021
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