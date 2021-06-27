Камавинга хочет перейти в «ПСЖ», «МЮ» попытается переубедить игрока

Эдуардо Камавинга наверняка покинет «Ренн» в летнее трансферное окно, ведь интерес к полузащитнику проявляют многие топовые клубы Европы. Как сообщает в «Твиттере» журналист Мохамед Бухафси, приоритетным вариантом для футболиста является «ПСЖ», поскольку Камавинга хочет продолжить выступать во Франции.

По данным журналиста, «Манчестер Юнайтед» готовит встречу с представителями футболиста, чтобы его переубедить.

Эдуардо Камавинга осенью отпразднует свой 19-й день рождения. В настоящий момент авторитетный портал transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.