​Камавинга интересен «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», о чём сообщает Daily Mail. В прошлом году «красные дьяволы» не смогли заполучить Джуда Беллингема, отправившегося в «Боруссию». Камавинга оценивается манкунианцами как достойная альтернатива.

В свои 18 лет Эдуардо Камавинга уже успел привлечь внимание топовых европейских клубов. Футболиста, успевшего провести три матча за сборную Франции, связывали с «Баварией», «ПСЖ» и другими клубами.

Эдуардо Камавинга оценивается экспертами из transfermarkt в 55 миллионов евро.