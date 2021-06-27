«Тоттенхэм» продолжает искать нового главного тренера после апрельского увольнения Жозе Моуринью. В последние месяцы с лондонцами СМИ неоднократно связывали Грэма Поттера, работающего в «Брайтоне». Впрочем, Поттер не планирует переходить в «Тоттенхэм», о чём сообщает The Sun. Более того, «шпор» наверняка отпугнёт тот факт, что за Поттера им придётся выплатить компенсацию в размере 17,5 миллиона евро.

Отметим, что прошлый чемпионат Англии «Тоттенхэм» завершил на седьмой позиции. В следующем сезоне «шпоры» будут представлять АПЛ в Лиге конференций – третьем клубном турнире УЕФА.