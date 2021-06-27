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​Поттер не планирует переходить в «Тоттенхэм»

27 Июня 2021, 11:08,

«Тоттенхэм» продолжает искать нового главного тренера после апрельского увольнения Жозе Моуринью. В последние месяцы с лондонцами СМИ неоднократно связывали Грэма Поттера, работающего в «Брайтоне». Впрочем, Поттер не планирует переходить в «Тоттенхэм», о чём сообщает The Sun. Более того, «шпор» наверняка отпугнёт тот факт, что за Поттера им придётся выплатить компенсацию в размере 17,5 миллиона евро.

Отметим, что прошлый чемпионат Англии «Тоттенхэм» завершил на седьмой позиции. В следующем сезоне «шпоры» будут представлять АПЛ в Лиге конференций – третьем клубном турнире УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Брайтон, Грэм Поттер
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
27 Июня 2021, 11:28

Зачем ему это дно? Есть стабильное рабочее место, зарплата и проект! Менять это на капризного руководителя и гроши на усиление - дебилизм. Хорошо хоть клаузула есть, чтобы Леви отпугнуть...

0
Стэтхэм на минималках
27 Июня 2021, 11:22

Пусть берут Гарри Поттера тогда

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