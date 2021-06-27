​В Англии ужесточат правила, чтобы не допустить новой Суперлиги

Премьер-лига Англии не так давно установила новые правила, согласно которым с участников отколовшегося проекта вроде Суперлиги буду сниматься очки. Теперь правила ужесточит и Футбольная ассоциация страны. Клубы, которые войдут в состав какого-либо стороннего от действующей футбольной системы проекта, не смогут подписывать иностранных футболистов. Нововведение анонсировал исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем, о чём сообщает Daily Mail.

Стоит отметить, что с момента «Брексита» Футбольная ассоциация имеет куда более широкие полномочия в вопросах, касающихся получения разрешений на работу футболистами из стран Европейского союза.