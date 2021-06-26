​«Арсенал» наводит справки о Стерлинге и Марезе

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26 Июня 2021, 19:56,
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Лондонский «Арсенал» хочет подчеркнуть свои высокие амбиции работой на летнем трансферном рынке. Как сообщает Eurosport, «канониры» уже наводят справки по двум игрокам «Манчестер Сити». Речь идёт о вингерах - Рахиме Стерлинге и Рияде Марезе.
«Арсенал» хочет укрепить атакующую линию команды, однако Стерлинг и Марез предпочли бы остаться в «Манчестер Сити».
Стоит отметить, что «Арсенал» в наступающем сезоне не будет выступать в еврокубках. В прошлом чемпионате команда Микеля Артеты финишировала только на восьмой позиции в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Рахим Стерлинг, Рияд Марез