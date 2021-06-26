​«Арсенал» наводит справки о Стерлинге и Марезе

Лондонский «Арсенал» хочет подчеркнуть свои высокие амбиции работой на летнем трансферном рынке. Как сообщает Eurosport, «канониры» уже наводят справки по двум игрокам «Манчестер Сити». Речь идёт о вингерах - Рахиме Стерлинге и Рияде Марезе.

«Арсенал» хочет укрепить атакующую линию команды, однако Стерлинг и Марез предпочли бы остаться в «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что «Арсенал» в наступающем сезоне не будет выступать в еврокубках. В прошлом чемпионате команда Микеля Артеты финишировала только на восьмой позиции в турнирной таблице.