​«Эвертон» назначит Бенитеса на днях

«Эвертон» в ближайшие дни объявит о назначении Рафаэля Бенитеса на должность главного тренера команды. Как сообщает Sky Sports, стороны уже успели согласовать ключевые вопросы контракта.

«Эвертон» оказался в поиске главного тренера после того, как Карло Анчелотти оставил тренерский мостик, приняв решение вернуться в «Реал».

Ранее сообщалось, что болельщики «Эвертона» против назначения Рафаэля Бенитеса, поскольку испанец в своё время работал с «Ливерпулем». По городу начали появляться граффити в цветах «ирисок» с оскорблениями Бенитеса.