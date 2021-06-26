Грилиш согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш вскоре станет игроком «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте, хавбек провел успешные переговоры с «горожанами» и договорился с клубом о подписании трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.

Ранее появилась информация, что трансфер Грилиша обойдется чемпиону Англии в 116 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Джек сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал десять результативных передач.