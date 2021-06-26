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Грилиш согласовал контракт с «Манчестер Сити»

26 Июня 2021, 14:28,

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш вскоре станет игроком «Манчестер Сити».

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте, хавбек провел успешные переговоры с «горожанами» и договорился с клубом о подписании трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.

Ранее появилась информация, что трансфер Грилиша обойдется чемпиону Англии в 116 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Джек сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Джек Грилиш
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
26 Июня 2021, 15:58

МЮ как всегда - мимо((

1
Марченко Максим
26 Июня 2021, 14:35

Только приветствую этот трансфер ,вот только сумма слегка завышена )))

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