Грилиш согласовал контракт с «Манчестер Сити»

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26 Июня 2021, 14:28,
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Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш вскоре станет игроком «Манчестер Сити».
Как сообщает инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте, хавбек провел успешные переговоры с «горожанами» и договорился с клубом о подписании трудового соглашения. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2026 года.
Ранее появилась информация, что трансфер Грилиша обойдется чемпиону Англии в 116 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Англии Джек сыграл 26 матчей, забил шесть голов и сделал десять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Джек Грилиш
МЮ как всегда - мимо((
Только приветствую этот трансфер ,вот только сумма слегка завышена )))