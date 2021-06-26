«Барселона» может подписать Алонсо

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо. Об этом передаёт Mundo Deportivo.

Сообщается, что каталонцы рассматривают испанца как замену Жуниору Фирпо, который близок к уходу из клуба.

Сам Маркос также заинтересован в переходе, так как не является основным игроком в составе «Челси».

В прошлом сезоне на его счету всего 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола.

Напомним, что Алонсо стал игроком «Челси» в 2016 году. Трансфер воспитанника «Реала» обошёлся «синим» в 23 млн евро. В составе лондонцев Маркос стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.