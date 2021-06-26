«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля и ван де Бека

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26 Июня 2021, 12:43,
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Руководство «Манчестер Юнайтед» может продать двух футболистов в летнее трансферное окно, об этом информирует ESPN.
По данным источника, манкунианцы готовы расстаться с форвардом Антони Марсьялем и полузащитником Донни ван де Беком. «Красные дьяволы» продадут игроков, если получат по ним выгодные предложения.
В минувшем сезоне голландский хавбек провел 36 матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами.
В прошедшей кампании французский нападающий сыграл 36 поединков, забил семь голов и сделал девять ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Антони Марсьяль, Донни ван де Бек
давно пора.только время на них потеряли.