«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля и ван де Бека

Руководство «Манчестер Юнайтед» может продать двух футболистов в летнее трансферное окно, об этом информирует ESPN.

По данным источника, манкунианцы готовы расстаться с форвардом Антони Марсьялем и полузащитником Донни ван де Беком. «Красные дьяволы» продадут игроков, если получат по ним выгодные предложения.

В минувшем сезоне голландский хавбек провел 36 матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами.

В прошедшей кампании французский нападающий сыграл 36 поединков, забил семь голов и сделал девять ассистов.