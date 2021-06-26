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«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля и ван де Бека

26 Июня 2021, 12:43,

Руководство «Манчестер Юнайтед» может продать двух футболистов в летнее трансферное окно, об этом информирует ESPN.

По данным источника, манкунианцы готовы расстаться с форвардом Антони Марсьялем и полузащитником Донни ван де Беком. «Красные дьяволы» продадут игроков, если получат по ним выгодные предложения.

В минувшем сезоне голландский хавбек провел 36 матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами.

В прошедшей кампании французский нападающий сыграл 36 поединков, забил семь голов и сделал девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Антони Марсьяль, Донни ван де Бек
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Комментарии (1)
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0
andpet
26 Июня 2021, 14:02

давно пора.только время на них потеряли.

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