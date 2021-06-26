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«Ливерпуль» сделал запрос по трансферу Мбаппе

26 Июня 2021, 12:24,

Лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перебраться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает газета Marca, подписать французского нападающего хочет «Ливерпуль».

Источник отмечает, что мерсисайдский клуб сделал запрос по трансферу 22-летнего футболиста. «Красные» хотят оформить переход Килиана в текущее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что приоритетным вариантом для Мбаппе является мадридский «Реал».

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Килиан провел 31 встречу, отметившись 27 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
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