ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Паратичи намерен приобрести для «Тоттенхэма» Кунде

25 Июня 2021, 23:05,

Новый спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи нацелен на приобретение для клуба молодого центрального защитника из «Севильи» Жюля Кунде. Эта потенциальная сделка, вполне вероятно, может побить предыдущий трансферный рекорд лондонцев.

Как утверждает Джанлука ди Марцио, Паратичи видит основную проблему клуба сейчас в слабости обороны и намерен это исправить покупкой француза. Впрочем, испанский клуб, скорее всего, запросит за него около 80 миллионов евро, прописанные в контракте как отступные. Учитывая, что уплаченные 65 миллионов за полузащитника Тонги Ндонмбеле были рекордной тратой «Тоттенхэма», то намечается обновление этого исторического показателя.

Кунде провел в прошедшем сезоне 34 игры в Ла Лиге за «Севилью», до того взяв с ней кубок Лиги Европы.

0
Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Тоттенхэм, Севилья, Фабио Паратичи, Жюль Кунде
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России
Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола