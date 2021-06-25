Паратичи намерен приобрести для «Тоттенхэма» Кунде

Новый спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи нацелен на приобретение для клуба молодого центрального защитника из «Севильи» Жюля Кунде. Эта потенциальная сделка, вполне вероятно, может побить предыдущий трансферный рекорд лондонцев.

Как утверждает Джанлука ди Марцио, Паратичи видит основную проблему клуба сейчас в слабости обороны и намерен это исправить покупкой француза. Впрочем, испанский клуб, скорее всего, запросит за него около 80 миллионов евро, прописанные в контракте как отступные. Учитывая, что уплаченные 65 миллионов за полузащитника Тонги Ндонмбеле были рекордной тратой «Тоттенхэма», то намечается обновление этого исторического показателя.

Кунде провел в прошедшем сезоне 34 игры в Ла Лиге за «Севилью», до того взяв с ней кубок Лиги Европы.