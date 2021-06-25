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«Эвертон» готов подписать Ромеро как свободного агента

25 Июня 2021, 21:18,

«Эвертон» намерен подписать на правах свободного агента нынешнего вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, у которого в ближайшее время истекает срок контракта.

Соглашение аргентинца подходит к завершению уже в конце июня, но манчестерский клуб не намерен его продлевать. Однако в своём желании получить вратаря, «Эвертон» может столкнуться с серьёзной конкуренцией в лице «Ювентуса» и «Сельты».

Ранее ливерпульцы уже пытались подписать Ромеро на правах аренды с платой в 2 миллиона фунтов стерлингов, впрочем в Манчестере оценили сделку минимум в 5 миллионов. На протяжении этого сезона игрок потерял шансы на постоянные выходы в стартовом составе из-за конкуренции с Дином Хендерсоном и Давидом де Хеа и поэтому готов сменить клуб после окончания нынешнего контракта, сообщает издание Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Серхио Ромеро
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