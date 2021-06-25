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Смит-Роу продлит контракт с «Арсеналом»

25 Июня 2021, 20:58,

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», новое соглашение молодого футболиста с «Арсеналом» будет рассчитано до июня 2026 года.

20-летний полузащитник сыграл 20 матчей за «Арсенал» в прошлом сезоне английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Действующее соглашение Смит-Роу с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

Отметим, что Эмил является воспитанником «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Эмил Смит-Роу
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