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Салиба перейдёт в «Лион»

25 Июня 2021, 20:32,

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба продолжит карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Чарльз Уоттс в «Твиттере», лондонский клуб отпустит футболиста в «Лион». Политика «канониров» такова, что они не будут удерживать футболистов, если те хотят вернуться в свою страну. По этой же причине руководство «Арсенала» готово продать Габриэля в Бразилию.

20-летний Салиба предыдущий сезон провёл в аренде в «Ницце», за которую он сыграл 30 матчей и забил один гол. Контракт француза с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Лион, Вильям Салиба
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