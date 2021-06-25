Салиба перейдёт в «Лион»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба продолжит карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Чарльз Уоттс в «Твиттере», лондонский клуб отпустит футболиста в «Лион». Политика «канониров» такова, что они не будут удерживать футболистов, если те хотят вернуться в свою страну. По этой же причине руководство «Арсенала» готово продать Габриэля в Бразилию.

20-летний Салиба предыдущий сезон провёл в аренде в «Ницце», за которую он сыграл 30 матчей и забил один гол. Контракт француза с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.