ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Арсенал» продлил контракт с Тирни

25 Июня 2021, 18:40,

«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о подписании нового контракта с защитником Кираном Тирни. Срок трудового соглашения не называется, говорится лишь, что оно долгосрочное.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, то новый трудовой договор Кирана Тирни рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Киран Тирни выступает за «Арсенал» с лета 2019 года после перехода из шотландского «Селтика». За два сезона в лондонской команде Тирни провёл во всех турнирах 62 матча, в которых забил 3 гола и отдал 9 результативных передач на партнёров.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Киран Тирни
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола