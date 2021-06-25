«Арсенал» продлил контракт с Тирни

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25 Июня 2021, 18:40,
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«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о подписании нового контракта с защитником Кираном Тирни. Срок трудового соглашения не называется, говорится лишь, что оно долгосрочное.
Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, то новый трудовой договор Кирана Тирни рассчитан до завершения сезона 2025/2026.
Киран Тирни выступает за «Арсенал» с лета 2019 года после перехода из шотландского «Селтика». За два сезона в лондонской команде Тирни провёл во всех турнирах 62 матча, в которых забил 3 гола и отдал 9 результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Киран Тирни