«Арсенал» продлил контракт с Тирни

«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о подписании нового контракта с защитником Кираном Тирни. Срок трудового соглашения не называется, говорится лишь, что оно долгосрочное.

Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, то новый трудовой договор Кирана Тирни рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Киран Тирни выступает за «Арсенал» с лета 2019 года после перехода из шотландского «Селтика». За два сезона в лондонской команде Тирни провёл во всех турнирах 62 матча, в которых забил 3 гола и отдал 9 результативных передач на партнёров.