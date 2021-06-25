«Арсенал» готов побороться с «Ювентусом» за Локателли

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25 Июня 2021, 18:32,
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«Арсенал» готов побороться с «Ювентусом» за полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом сообщает Daily Star.
Сообщается, что главный тренер лондонцев Микель Артета был впечатлен выступлениями итальянца на Евро-2020.
Отмечается, что «Сассуоло» хочет выручить за Локателли минимум 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуется «Ювентус». Туринцы готовы оформить аренду игрока за пять-десять миллионов евро с последующим правом выкупа за 20-25 миллионов.
Напомним, что сейчас Локателли находится в составе сборной Италии, с которой готовится к игре 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Австрии.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ювентус, Арсенал Лондон, Сассуоло, Мануэль Локателли