«Арсенал» готов побороться с «Ювентусом» за Локателли

«Арсенал» готов побороться с «Ювентусом» за полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом сообщает Daily Star.

Сообщается, что главный тренер лондонцев Микель Артета был впечатлен выступлениями итальянца на Евро-2020.

Отмечается, что «Сассуоло» хочет выручить за Локателли минимум 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуется «Ювентус». Туринцы готовы оформить аренду игрока за пять-десять миллионов евро с последующим правом выкупа за 20-25 миллионов.

Напомним, что сейчас Локателли находится в составе сборной Италии, с которой готовится к игре 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Австрии.