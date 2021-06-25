Полузащитник «Андерлехта» Локонга хочет перейти «Арсенал»

Полузащитник «Андерлехта» Альберт-Мболо Локонга намерен этим летом перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что игрок уже согласовал с лондонцами условия личного контракта.

Полузащитником также интересовалась итальянская «Аталанта», однако сам Локонга хотел перейти в команду Микеля Артеты.

Ранее «Арсенал» предлагал за игрока 15 млн евро, что не устроило «Андерлехт». Ожидается, что «канониры» увеличат сумму своего предложения в ближайшее время.

Напомним, что лондонский клуб также близок к приобретению защитника «Брайтона» Бена Уайта за 50 млн евро.

​Также сообщалось, что в это трансферное окно клуб покинет полузащитник Гранит Джака, который близок к переходу в «Рому».