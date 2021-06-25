«Манчестер Сити» потратит более 100 миллионов на трансфер Грилиша

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити», об этом информирует talkSPORT.

Согласно сведения источника, сумма трансфера может составить порядка 116 миллионов евро.

В составе «Астон Виллы» полузащитник выступает с лета 2013 года. Действующее трудовое соглашение Джека с бирмингемцами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 65 миллионов евро.

Грилиш забил шесть голов и сделал десять результативных передач в 26 матчах минувшего сезона английской Премьер-лиги.