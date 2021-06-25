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«Манчестер Сити» потратит более 100 миллионов на трансфер Грилиша

25 Июня 2021, 12:43,

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш близок к переходу в «Манчестер Сити», об этом информирует talkSPORT.

Согласно сведения источника, сумма трансфера может составить порядка 116 миллионов евро.

В составе «Астон Виллы» полузащитник выступает с лета 2013 года. Действующее трудовое соглашение Джека с бирмингемцами рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 65 миллионов евро.

Грилиш забил шесть голов и сделал десять результативных передач в 26 матчах минувшего сезона английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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0
Манкунианец76
25 Июня 2021, 13:02

да уж...Грилиш на чемпионате Европы-один из лучших и полезных игроков в сборной Туманного Альбиона.Вот и он вырос из"маленьких штанишек Астон Вилы"...Очень бы хотелось,чтоб функционеры МЮ тоже вступили в гонку за этим талантливым игроком,не смотря на то,что они все силы бросили на то,чтоб забрать себе Санчо,который,на секундочку,как и распиаренный Кейн,ничего не показывает на Евро-2020

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