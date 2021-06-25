ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Рома» покупает голкипера сборной Португалии

25 Июня 2021, 12:22,

Голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу покинет «Вулверхэмптон» и продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, новым местом работы 33-летнего вратаря станет «Рома». Столичный коллектив заплатит за трансфер Патрисиу семь миллионов евро. Заработная плата Руя в стане «волков» составит 2,7 миллиона евро.

В составе «Вулверхэмптона» голкипер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Патрисиу провел 37 поединков, в которых пропустил 50 мячей. В 11 матчах португалец отстоял на ноль.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Руй Патрисиу
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола