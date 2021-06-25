«Рома» покупает голкипера сборной Португалии

Голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу покинет «Вулверхэмптон» и продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, новым местом работы 33-летнего вратаря станет «Рома». Столичный коллектив заплатит за трансфер Патрисиу семь миллионов евро. Заработная плата Руя в стане «волков» составит 2,7 миллиона евро.

В составе «Вулверхэмптона» голкипер выступает с 2018 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Патрисиу провел 37 поединков, в которых пропустил 50 мячей. В 11 матчах португалец отстоял на ноль.