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Ярмоленко и ещё три игрока покинут «Вест Хэм»

25 Июня 2021, 11:22,

Украинский вингер Андрей Ярмоленко близок к уходу из лондонского «Вест Хэма» в летнее трансферное окно. Как информирует The Athletic, руководство «молотобойцев» приняло решение продать 31-летнего игрока.

Источник отмечает, что вместе с Ярмоленко команду покинут еще трое футболистов. Ими станут Уинстон Рид, Шанде Силва и Фелипе Андерсон.

В минувшем розыгрыше АПЛ Андрей принял участие в 15 поединках, отметившись одной результативной передачей. Трудовой договор украинца с лондонским клубом рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Андрей Ярмоленко
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