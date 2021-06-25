Ярмоленко и ещё три игрока покинут «Вест Хэм»

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25 Июня 2021, 11:22,
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Украинский вингер Андрей Ярмоленко близок к уходу из лондонского «Вест Хэма» в летнее трансферное окно. Как информирует The Athletic, руководство «молотобойцев» приняло решение продать 31-летнего игрока.
Источник отмечает, что вместе с Ярмоленко команду покинут еще трое футболистов. Ими станут Уинстон Рид, Шанде Силва и Фелипе Андерсон.
В минувшем розыгрыше АПЛ Андрей принял участие в 15 поединках, отметившись одной результативной передачей. Трудовой договор украинца с лондонским клубом рассчитан до середины 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Андрей Ярмоленко