Фавр в последний момент отказал «Кристал Пэлас»

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25 Июня 2021, 09:13,
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Известный швейцарский специалист Люсьен Фавр не будет тренировать «Кристал Пэлас». Об этом информирует британский таблоид Daily Mail.
Согласно сведениям источника, стороны практически согласовали детали трудового договора, однако в последний момент наставник отказался подписывать соглашение. Фавр решил взять дополнительное время на отдых.
По итогам минувшего сезона «орлы» финишировали на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Англии. После окончания чемпионата пост главного тренера команды покинул Рой Ходжсон. Специалист принял решение о завершении карьеры.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Кристал Пэлас, Люсьен Фавр