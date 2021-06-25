Торрейра получил предложение из России

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25 Июня 2021, 08:35,
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом поведал его агент.
«Лукас хотел бы вернуться в Серию А. У него есть варианты из Испании, Франции и России. Но приоритетным выбором остается итальянский чемпионат. Лондонский клуб готов всячески нам содействовать», - передает слова агента инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.
Прошлый сезон уругвайский хавбек провел на правах аренды за мадридский «Атлетико». В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Лукас провел 19 поединков, отметившись одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Лукас Торрейра
плюсую за опечатку и вообще надеюся шо енто никакая не опечатка, а так и надо.
з России жеш предложение, а не откуда то еще.