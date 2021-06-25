«Арсенал» покупает защитника сборной Англии за 58 млн евро

Защитник «Брайтона» Бэй Уайт вскоре станет игроком лондонского «Арсенала», утверждает портал Goal.com. Сумма сделки составит 58 миллионов евро.

Источник сообщает, что в настоящий момент стороны договариваются о выплате этой суммы, поскольку «канониры» не готовы заплатить сразу и хотят разбить ее на несколько траншей.

Напомним, что Уайт отправился вместе со сборной Англии на чемпионат Европы-2020. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Германии.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги защитник сыграл 36 поединков, в которых получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.