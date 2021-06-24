«Рома» близка к приобретению Джаки

«Рома» близка к приобретению полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб не будет платить больше 15 миллионов евро, но сумма может вырасти до 18 в случае выполнения некоторых условий. Предполагается, что «Арсенал» получит 1 миллион евро, если Джака сыграет 30 матчей за «Рому» в следующем сезоне, а ещё 2 миллиона евро «канониры» могут заработать за результативность полузащитника и успешные выступления его нового клуба. Отмечается, что Джака уже согласовал условия личного контракта с римлянами, соглашение будет рассчитано на четыре сезона, а Гранит будет зарабатывать порядка 2,5 миллионов евро в год.