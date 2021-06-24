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Лэмпард: «Канте – лучший разрушитель в мире»

24 Июня 2021, 22:43,

Экс-полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард высказался о хавбеке «Челси» Н'Голо Канте.

«Считаю, что Канте является лучшим разрушителем в мире. Когда я говорю разрушитель, то подразумеваю в первую очередь отбор мяча. Старомодный опорный защитник, который здорово играет перед четверкой защитников. Макелеле здорово справлялся с этой ролью в «Челси». Но я считаю, что в игре Канте есть нечто большее, когда вы видите, как он сокращает расстояния, опережая соперника, то понимаете, что он уникален. Вы всегда должны позволять Канте протаскивать мяч, он может делать это в тех зонах, о которых люди даже не думают», - цитирует Лэмпарда Team Talk.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фрэнк Лэмпард, Н'Голо Канте
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