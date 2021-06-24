Лэмпард: «Канте – лучший разрушитель в мире»

Экс-полузащитник сборной Англии Фрэнк Лэмпард высказался о хавбеке «Челси» Н'Голо Канте.

«Считаю, что Канте является лучшим разрушителем в мире. Когда я говорю разрушитель, то подразумеваю в первую очередь отбор мяча. Старомодный опорный защитник, который здорово играет перед четверкой защитников. Макелеле здорово справлялся с этой ролью в «Челси». Но я считаю, что в игре Канте есть нечто большее, когда вы видите, как он сокращает расстояния, опережая соперника, то понимаете, что он уникален. Вы всегда должны позволять Канте протаскивать мяч, он может делать это в тех зонах, о которых люди даже не думают», - цитирует Лэмпарда Team Talk.