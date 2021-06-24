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«Милан» заинтересован в Бакайоко: тот не входит в планы Тухеля на сезон

24 Июня 2021, 22:39,

Ближайшее будущее полузащитника «Челси» Тьемуа Бакайоко до сих пор остается неопределенным, но агент не исключает, что у его клиента скоро может произойти смена клубной прописки.

Несмотря на свое частое появление в составе «Наполи» в прошедшем сезоне, французский полузащитник до сих пор не произвел должного впечатления на Томаса Тухеля и не входит в долгосрочные планы немецкого тренера, утверждает портал Football London.

Тем временем, агент Бакайоко обсуждает обстоятельства его возможного перехода, особенно отмечая интерес «Милана»: «Мы сделаем все от нас возможное, чтобы он оказался в составе «россонери». Но сейчас неизвестна даже цена его продажи. Впрочем, «Челси» и «Милан» – клубы дружественные. Я уверен, что им удастся договориться». 

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро, а в сезоне 18/19 Бакайоко уже играл за миланский клуб на правах аренды из «Челси».


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Евро-Футбол.Ру Никита Семёнов
Теги: Челси, Милан, Наполи, Серия А, Апл, Тьемуа Бакайоко
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