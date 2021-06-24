Эшпириту Санту может возглавить «Тоттенхэм»: он заручился поддержкой владельца клуба

Нуну Эшпириту Санту становится лидером среди кандидатов на занятие должности главного тренера в «Тоттенхэме».

Несмотря на первоначально неудачные переговоры по контракту, у португальца теперь появилась серьезная поддержка в лице как владельца клуба Даниэля Леви, так и нового спортивного директора Фабио Паратичи.

У Нуну остается лишь один серьезный конкурент в этом отношении –– нынешний менеджер «Брайтона» Грэм Поттер, но в последнее время среди управленцев лондонского клуба речь идёт в основном о назначении именно португальского специалиста, утверждает издание Daily Mail.

Эшпириту Санту работает в Англии уже четыре года, а его бывший клуб «Вулверхэмптон» занял в последнем сезоне АПЛ 13-е место.