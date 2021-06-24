«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры о новом контракте Погба

«Манчестер Юнайтед» пытается договориться о новом контракте с представителями полузащитника Поля Погба, в то время как последний крайне осторожен в своих комментариях, передает портал Sky Sports.

Действующий контракт Поля Погба с «МЮ» заканчивается следующим летом, и руководство «красных дьяволов» намерено сохранить игрока, поскольку он может уйти бесплатно, как уже случилось летом 2012 года. Тогда новым клубом Погба стал «Ювентус», и сейчас именно «старая синьора» считается наиболее вероятным претендентом на звезду сборной Франции.

Сам Погба, отвечая на вопрос о своих планах, сказал, что не думает о будущем и сосредоточен только на текущем чемпионате Европы.

Известно, что «красные дьяволы» оценили Погба в 80 миллионов евро, чтобы отпугнуть заинтересованные клубы. По данным портала RMC, агент Погба начал переговоры с «ПСЖ»