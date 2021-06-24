ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры о новом контракте Погба

24 Июня 2021, 21:11,

«Манчестер Юнайтед» пытается договориться о новом контракте с представителями полузащитника Поля Погба, в то время как последний крайне осторожен в своих комментариях, передает портал Sky Sports.

Действующий контракт Поля Погба с «МЮ» заканчивается следующим летом, и руководство «красных дьяволов»  намерено сохранить игрока, поскольку он может уйти бесплатно, как уже случилось летом 2012 года. Тогда новым клубом Погба стал «Ювентус», и сейчас именно «старая синьора» считается наиболее вероятным претендентом на звезду сборной Франции.

Сам Погба, отвечая на вопрос о своих планах, сказал, что не думает о будущем и сосредоточен только на текущем чемпионате Европы.

Известно, что «красные дьяволы» оценили Погба в 80 миллионов евро, чтобы отпугнуть заинтересованные клубы. По данным портала RMC, агент Погба начал переговоры с «ПСЖ» 

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Васильев
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола