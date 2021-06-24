«Арсенал» близок к приобретению Уайта

Защитник «Брайтона» Бен Уайт по-прежнему может оказаться в «Арсенале».

Как сообщает Sky Sports, переговоры между клубами уже находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что сумма трансфера составит более 50 миллионов евро.

23-летний англичанин сыграл 39 матчей за «Брайтон» во всех турнирах прошлого сезона, но голевыми действиями не отметился. Уайт уже успел дебютировать за сборную Англии, проведя за неё два матча.

Трансферная стоимость Уайта по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро, а его контракт с «Брайтоном» рассчитан до 30 июня 2024 года.