ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Арсенал» близок к приобретению Уайта

24 Июня 2021, 20:48,

Защитник «Брайтона» Бен Уайт по-прежнему может оказаться в «Арсенале».

Как сообщает Sky Sports, переговоры между клубами уже находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что сумма трансфера составит более 50 миллионов евро.

23-летний англичанин сыграл 39 матчей за «Брайтон» во всех турнирах прошлого сезона, но голевыми действиями не отметился. Уайт уже успел дебютировать за сборную Англии, проведя за неё два матча.

Трансферная стоимость Уайта по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро, а его контракт с «Брайтоном» рассчитан до 30 июня 2024 года.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Брайтон, Бен Уайт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро
Стас, это фиаско: «Датский динамит» подорвал сборную России и вышвырнул её с Евро  
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании  
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России  
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А
Италия не станет чемпионом Европы – что произошло в группе А  
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию
Дрогнули в нужный момент: Украина на грани вылета с Евро, Австрия вышла в плей-офф на Италию  
Популярные материалы
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
Дзюба: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались»
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
«Играете за нас? Домой можете не возвращаться!»: Реакция болельщиков на тотальный позор в Дании
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
​Причина ухода Олича из ЦСКА, «Зенит» уволит Семака, а Холанн определился с новым клубом – в главных слухах недели
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020
5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола