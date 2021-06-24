Клопп нашёл замену Вейналдуму

Хавбек бирмингемской «Астон Виллы» Джон Макгинн может продолжить карьеру в «Ливерпуле», об этом рапортует The Athletic.

По данным источника, наставник мерсисайдского клуба Юрген Клопп остался впечатлен игрой шотландского футболиста на чемпионате Европы-2020. Немецкий тренер рассматривает Макгинна в качестве замены Джорджиньо Вейналдуму, перебравшемуся во французский «ПСЖ».

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Макгинн сыграл 37 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач. Трансферная стоимость шотландца оценивается в 30 миллионов евро.