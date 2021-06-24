«Тоттенхэм» может подписать защитника «Ювентуса»

Защитник сборной Турции и туринского «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, интерес к 23-летнему футболисту проявляет лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» уже вступили в переговоры с представителем защитника.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Демирал провел 15 поединков, отметившись результативной передачей. Трудовое соглашение Мериха со «старой синьорой» рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 28 миллионов евро.