Лопетеги не променял «Севилью» на «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» судорожно ищет нового главного тренера перед стартом нового сезона, но переговоры с потенциальными кандидатами стабильно терпят крах.

Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил о том, что «шпоры» пытались переманить главного тренера испанского клуба Хулена Лопетеги, сделав ему сногсшибательное предложение.

По словам Кастро для Cadena SER: «Хулен мне позвонил и всё рассказал. Некоторые тренеры руководствуются экономическими факторами, но Хулен четко дал понять, что он здесь счастлив и не мог бы найти себе лучшего места для работы».

Напомним, что «Севилья» под руководством эк-тренера сборной Испании и «Реала» вышла в Лигу чемпионов.