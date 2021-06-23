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Фарке: «Рашица - очень интересный исполнитель»

23 Июня 2021, 15:47,

Милот Рашица, игрок национальной команды Косова, подписал контракт с английским клубом «Норвич Сити» на четыре года.

Даниэль Фарке, главный тренер английской команды, рассказал УЕФА о своих ожиданиях от работы футболиста.

- Рашица является универсальным футболистом. В немецком «Вердере» выступал достаточно успешно. В прошедшем сезоне он показал, что умеет бороться за мяч. У него хорошая скорость и скорость мышления на поле. Футболист обладает техникой, которая помогает ему результативно проводить атаки. Обладая хорошим потенциалом, Рашица может прибавить креативности в наши атаки. Я надеюсь, Милот быстро адаптируется в команде и займет место в основном составе. Особенно важно, что футболист имеет возможность играть на разных позициях. Такие игроки нам необходимы. Милотом Рашицей интересовались многие европейские клубы. Мы довольны, что нам удалось договориться  и подписать трудовое соглашение с футболистом.

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Евро-Футбол.Ру Александра Шико
Теги: Норвич, Милот Рашица, сборная Косова, Даниэль Фарке
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