Фарке: «Рашица - очень интересный исполнитель»

Милот Рашица, игрок национальной команды Косова, подписал контракт с английским клубом «Норвич Сити» на четыре года.

Даниэль Фарке, главный тренер английской команды, рассказал УЕФА о своих ожиданиях от работы футболиста.

- Рашица является универсальным футболистом. В немецком «Вердере» выступал достаточно успешно. В прошедшем сезоне он показал, что умеет бороться за мяч. У него хорошая скорость и скорость мышления на поле. Футболист обладает техникой, которая помогает ему результативно проводить атаки. Обладая хорошим потенциалом, Рашица может прибавить креативности в наши атаки. Я надеюсь, Милот быстро адаптируется в команде и займет место в основном составе. Особенно важно, что футболист имеет возможность играть на разных позициях. Такие игроки нам необходимы. Милотом Рашицей интересовались многие европейские клубы. Мы довольны, что нам удалось договориться и подписать трудовое соглашение с футболистом.