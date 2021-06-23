«Милан» попробует арендовать Зиеша

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш может покинуть лондонский «Челси» в текущее трансферное окно. Об этом рапортует Mirror.

Согласно данным источника, в подписании марокканского футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» не могут позволить себе полноценный трансфер 28-летнего игрока, а потому хотят договориться с «пенсионерами» о годичной аренде.

Напомним, что Хаким перебрался в лондонский клуб из амстердамского «Аякса» зимой 2020 года. С тех пор футболист так и не смог пробиться в основу «Челси».

В минувшем сезоне чемпионата Англии вингер провел 23 поединка, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.