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Адама Траоре высказался о возможном возвращении в «Барселону»

23 Июня 2021, 11:19,

Форвард Адама Траоре, выступающий в английской Премьер-лиге за «Вулверхэмптон», высказался насчет своего возможного возвращения в каталонскую «Барселону».

«Барселона» - это мой дом. Я вырос там, провел около десяти лет в клубной академии. Хочу обсудить возможный трансфер с агентом. Мне интересно, в каком амплуа я интересен каталонцам», - передает слова 25-летнего испанского нападающего RAC1.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Траоре сыграл 37 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Адама Траоре
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