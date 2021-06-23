Адама Траоре высказался о возможном возвращении в «Барселону»

Форвард Адама Траоре, выступающий в английской Премьер-лиге за «Вулверхэмптон», высказался насчет своего возможного возвращения в каталонскую «Барселону».

«Барселона» - это мой дом. Я вырос там, провел около десяти лет в клубной академии. Хочу обсудить возможный трансфер с агентом. Мне интересно, в каком амплуа я интересен каталонцам», - передает слова 25-летнего испанского нападающего RAC1.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Траоре сыграл 37 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.