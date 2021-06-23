«Милан» предложил контракт Жиру

Французский форвард Оливье Жиру договорился о подписании трудового соглашения с «Миланом». Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно сведениям журналиста, руководство «россонери» предложило опытному бомбардиру контракт до середины 2023 года. Заработная плата Жиру составит порядка четырех миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что действующий договор Жиру с «пенсионерами» рассчитан до лета 2022 года. При этом миланский клуб рассчитывает, что «Челси» отпустит игрока бесплатно.

Оливье защищает цвета лондонского коллектива с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии нападающий провел 17 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами.