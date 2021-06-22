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«Арсенал» планирует приобрести Калверт-Льюина

22 Июня 2021, 23:48,

Форвард «Эвертона» и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин может перейти в лондонский «Арсенал». По информации The Telegraph, «канониры» рассматривают кандидатуру молодого английского нападающего на случай ухода из клуба Александра Ляказеттта.

Также источник сообщает об интересе к Калверт-Льюину со стороны мадридского «Реала» и лично его главного тренера Карло Анчелотти, работавшего ранее с футболистом в «Эвертоне».

Калверт-Льюин два сезона подряд становится лучшим бомбардиром своего клуба во всех соревнованиях. В минувшем сезоне форвард сумел отличиться голами 21 раз, появившись на поле в 39 матчах.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Арсенал Лондон, Эвертон, Доминик Калверт-Льюин
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