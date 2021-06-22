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Марез купил обручальное кольцо за полмиллиона евро

22 Июня 2021, 22:55,

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез делал предложение своей девушке Тэйлор Уорд, дочери экс-футболиста «Норвича» и «Шеффилд Юнайтед» Эшли Уорда.

Пара отдыхает на греческом острове Миконосе в компании родственников и друзей. С ними вместе находится в частности форвард дортмунской «Боруссии» Эрлинг Холанн.

Марез в соцсетях похвастался обручальным кольцом для девушки стоимостью в 465 тысяч евро.

Ранее бывший лидер «Лестера» был женат на экс-модели, пара растила двух дочерей.

В прошлом сезоне Рияд Марез выходил на поле в 48 матчах, в которых забил 14 голов и помог «горожанам» выиграть чемпионский титул в Англии.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Рияд Марез
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