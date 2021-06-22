«Атлетико» хочет приобрести Бельерина

Мадридский «Атлетико» всерьез нацелился на приобретение крайнего защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина.

По информации газеты Marca, испанец может перебраться на родину уже этим летом. Сайт transfermarkt оценивает защитника в 25 миллионов евро. Сам же футболист имеет действующее соглашение с лондонским клубом, которое истекает только летом 2023 года.

Также пресса сообщает о том, что интерес к персоне Бельерина связан в первую очередь с тем фактом, что защитник «Атлетико» Киран Триппьер может перейти этим летом в «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне видит в испанце прямую замену англичанину.