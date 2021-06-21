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Ярмоленко: «Карьера в Европе у меня не получилась»

21 Июня 2021, 18:12,

Капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко высказался по поводу своей европейской карьеры. В настоящий момент Ярмоленко играет за «Вест Хэм». Ранее он также поиграл в дортмундской «Боруссии».

«Надо быть честным с самим собой – карьера в Европе у меня не получилась. Есть разные причины – травмы, ещё что-то… У меня не особо вышло там. Но это все равно опыт, который помогает мне сейчас не останавливаться и работать. Если бы я остался на Украине, то, возможно, я бы уже закончил играть в сборной. Потому что на Украине я остановился в развитии», - рассказал Ярмоленко в программе «Вацко Live» на YouTube.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко
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