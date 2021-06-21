«МЮ» не хочет платить за Варана больше 40 млн евро

Будущее защитника «Реала» Рафаэля Варана, чей контракт истекает через год, остаётся туманным. Учитывая тот факт, что следующим летом подписать Варана можно будет бесплатно, «Манчестер Юнайтед» не планирует платить за французского футболиста больше 30-40 миллионов евро. «Красные дьяволы» не прочь предложить «сливочным» обмен защитника на Поля Погба, однако мадридцы предпочитают получить деньги, ведь им нужны они на финансирование дорогостоящего трансфера нападающего (Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанна). Об этом на своих страницах сообщает испанский AS.