​«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по Кейну

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна. «Горожане» предлагают футболисту 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 117 миллионов евро) гарантированно + возможность включения в сделку других игроков, о чём сообщает в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Тоттенхэм» не намерен отпускать Гарри Кейна в другой клуб, хотя сам игрок рассчитывает сменить клубную прописку в погоне за трофеями. В настоящий момент Кейн сосредоточен на чемпионате Европы. Решение будет приниматься уже после континентального футбольного форума.