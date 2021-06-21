​«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по Кейну

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21 Июня 2021, 15:48,
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«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна. «Горожане» предлагают футболисту 100 миллионов фунтов стерлингов (почти 117 миллионов евро) гарантированно + возможность включения в сделку других игроков, о чём сообщает в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Тоттенхэм» не намерен отпускать Гарри Кейна в другой клуб, хотя сам игрок рассчитывает сменить клубную прописку в погоне за трофеями. В настоящий момент Кейн сосредоточен на чемпионате Европы. Решение будет приниматься уже после континентального футбольного форума.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021