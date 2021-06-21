Стерлинг сомневается, что продолжит карьеру в «Манчестер Сити»

Футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не доволен количеством игрового времени, которое он проводит на футбольном поле в составе команды. Контракт 26-летнего Стерлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года. Как сообщают английские СМИ, Рахим собирается пересмотреть трудовое соглашение и готов искать новое место работы после завершения Евро-2020.

Обязательное условие, которое Стерлинг будет озвучивать, - постоянное место в стартовом составе команды. «Если футболист не играет, он несчастлив. С раннего детства я чувствую себя по-настоящему счастливым только на футбольном поле», - прокомментировал ситуацию Рахим Стерлинг.

После такого заявления футболиста сразу несколько топ-клубов проявили интерес к его персоне. Одним из претендентов оказался лондонский «Арсенал». Главный тренер Микель Артета очень заинтересован в приобретении техничного футболиста.