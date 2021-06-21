Английские топ-клубы вступили в борьбу за Сеюнджю

Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 25-летнего футболиста Чаглар Сеюнджю. Уже в июле руководство «Манчестер Юнайтед» готово начать переговоры о трансфере спортсмена.

В тоже время, еще одним претендентом на подписание контракта с турком является английский «Челси», который, как известно, делает ставку на молодых футболистов. Ранее сообщалось, что Сеюнджю интересовалась каталонская «Барселона. Но руководство «Лестера» не готово было расставаться с лидером команды.

Следует отметить, что Чаглар является одним из самых быстрых футболистов АПЛ. Поэтому, английским клубам надо будет идти на уступки «Лестеру» для приобретения игрока.

Контракт Сеюнджю действителен до лета 2023 года. Примерная стоимость турецкого защитника составляет около 40 миллионов евро. В настоящее время Чаглар Сеюнджю принимает участие на европейском турнире в составе сборной Турции.