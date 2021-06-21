«Челси» предлагает новый контракт Канте

Боссы лондонского «Челси» приняли решение пролонгировать сотрудничество с французским опорным полузащитником Нголо Канте. Об этом сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что действующее соглашение 30-летнего хавбека с «пенсионерами» рассчитано до середины 2023 года. В составе лондонского коллектива Нголо выступает с 2023 года.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 30 встречах, сделал две результативные передачи и получил семь желтых карточек.